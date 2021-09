Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, in cadrul Conferintei Alesilor Locali ai Uniunii de la Targu Mures, ca Programul "Impreuna pentru familie", care va fi dezbatut la cel de-al 15-lea Congres al formatiunii, nu este o chestiune ideologica, ci este baza tuturor politicilor nationale. "Ma…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, in cadrul Conferintei Alesilor Locali ai Uniunii, care se desfasoara la Targu Mures, ca in acest moment criza coalitiei nu are o solutie, intrucat niciuna dintre parti nu cedeaza pana ce nu se termina alegerile in cele doua partide, PNL si USR PLUS.…

- Membrii Confederatiei Patronale Concordia isi exprima speranta ca momentul de criza politica pe care il traverseaza Romania se va incheia cat mai repede. „Asteptarile cetatenilor, pe care si mediul de afaceri le impartaseste deopotriva, sunt ca reprezentantii lor in Parlamentul si Guvernul Romaniei…

- Președintele Klaus Iohannis s-a poziționat in mod categoric de partea premierului Florin Cițu in criza guvernamentala provocata miercuri prin demiterea fostului ministru al Justiției Stelian Ion. Mesajul președintelui Iohannis a venit sambata, la pranz, pe Facebook, nu printr-un comunicat al administrației…

- Senatorul PSD Lucian Romascanu si-a inceput, marti, discursul de la tribuna Parlamentului cu ironii la adresa USR PLUS si a liberalilor. ”Va multumesc ca multi ati decis sa intrerupeti concediul de maternitate ca sa fiti alaturi de noi”, le-a transmis celor de la USR PLUS, in timp ce liberalilor le-a…