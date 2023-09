Tenis: Sorana Cirstea invinsa in prima runda a turneului WTA 1.000 de la Beijing

Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea 26 WTA a fost eliminata sambata, in prima runda a turneului WTA 1.000 de la Beijing.Sorana a pierdt in trei seturi, 2 6, 6 2, 6 7 3 7 in fata croatei Petra Martic 49 WTA , conform agerpres.roCroata… [citeste mai departe]