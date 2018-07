Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Uniunea Europeana curbura castravetelui pare sa fie uneori mai importanta decat situatia minoritatilor nationale autohtone din Europa, a spus presedintele UDMR, Kelemen Hunor, la dezbaterile din cadrul taberei politice organizate in acest weekend de MIERT si UDMR, in judetul Harghita.

- „Avem o capacitate de stocare de 3,4 miliarde de metri cubi, si aveam un program de pana la 9 miliarde. Din 2005 pana astazi insa capacitatea noastra de inmagazinare nu a mai crescut, totul a fost blocat. Ungaria a inceput in 2007, acum are o capacitate de peste 7 miliarde de metri cubi. Cand a fost…

- Un cargobot danez cu 108 migranti la bord, salvati vineri in largul Libiei, a fost autorizat, in noaptea de luni spre marti, sa acosteze in Sicilia, insa incertitudinea domea in continuare cu privire la soarta altor 234 de migranti, aflati la bordul Lifeline, o nava inchiriata de un ONG, relateaza AFP…

- De jumatate de secol, localnicii unui sat din judetul Neamt platesc taxele si isi fac actele de identitate... in Harghita. Totul din cauza regionalizarii din anii \'60, care a redesenat granitele judetelor din zona, iar localnicii, majoritatea etnici maghiari, au preferat sa-si faca acte pe alte adrese,…

- Uniunea Europeana ramane neprotejata la sud si frontierele sale sunt larg deschise, iar din acest punct de vedere situatia este neschimbata din 2015, a declarat vineri seful diplomatiei ungare, Peter Szijjarto, in timpul unei reuniuni regionale desfasurate la Atena, informeaza MTI.Daca un…

- Cu ocazia participarii la lucrarile celei de-a doua parti a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 23-27 aprilie 2018), senatorul Viorel Badea, membru al delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, a fost ales vicepresedinte al Comisiei pentru egalitate si nediscriminare. In cadrul…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, pe ministrul pentru Europa si Afaceri Externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, context in care a punctat importanta pe care Romania o acorda aderarii la spatiul Schengen si speranta ca Franta va sprijini o decizie in acest sens. "Presedintele…

- Surpriza de proporții in domeniul auto! Dacia are un model care a depașit Mercedes pe cea mai importanta piața din Europa, informeaza Bugetul.ro.„Batranul Continent” este la picioarele sale. Jucatorii sunt nauciți de succesul avut de acest model al Dacia. Și nu, nu este vorba despre Dacia…