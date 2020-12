Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat miercuri ca pentru membrii Guvernului Florin Citu munca si perioada cea mai grea incep imediat dupa depunerea juramantului la Palatul Cotroceni. "Munca si perioada cea mai grea incep de azi, fiindca vom avea o sedinta de Guvern si saptamana viitoare,…

- Industria ospitalitații de la noi a fost puternic lovita de pandemia numita COVIT 19. Au trecut mai bine de opt luni de la declanșarea epidemiei și, in Romania, in afara de masurile generale de care a beneficiat intreaga economie, nu a fost implementata nicio masura concreta care sa-i ajute pe cei din…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu s-a luat in discutie decretarea starii de urgenta in perioada sarbatorilor de iarna, adaugand ca anul acesta ‘ne vom intoarce la ce inseamna sarbatoarea Craciunului’, adica sarbatoarea ‘in si cu familia’. Intrebat intr-o conferinta de presa la Palatul…

- Astfel, daca in perioada starii de urgenta (martie - mai 2020) 83% dintre angajati au lucrat de acasa, numarul acestora a scazut la 50% in timpul starii de alerta (iunie - septembrie 2020), in conditiile in care 22% dintre angajati si-au reluat integral activitatea de la birou, iar 28% au practicat…

- Munca de acasa va ramane in practica multor companii si, odata ce va trece epidemia de Covid-19, intr-un sistem de lucru hibrid care imbina activitatea de la distanta cu prezenta la birou pentru intreaga echipa, rezulta dintr-un sondaj Colliers International. Sondajul a fost realizat in…

