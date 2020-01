Kelemen Hunor: Moţiunea ar trebui să treacă fără nicio problemă "Vom incerca sa blocam proiectul de lege prin votarea motiunii de cenzura. Cine nu e de acord e obligat sa voteze motiunea. Sper sa treaca. E singurul instrument de a impiedica adoptarea legii. (...) Ar trebui sa treaca fara nicio problema. O sa va dau si argumente, inclusiv pentru anticipate. De la demiterea lui Ungureanu in 2012 am tot avut guverne. Nu poti sa faci proiecte, daca schimbi guvernele in mod permanent. Avem nevoie de o majoritate guvernamentala solida. Acest lucru se poate face prin anticipate. Nu castigam doar jumatate de an. Trebuie oprita criza guvernamentala", a declarat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

