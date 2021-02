Kelemen Hunor: Marea majoritate a sporurilor vor fi anulate

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, marti, ca marea majoritate a sporurilor acordate in prezent bugetarilor vor fi desfiintate, incepand cu anul viitor, anunța AGERPRES. Vicepremierul a precizat, intr-o emisiune la Realitatea Plus, ca sporurile ar putea fi inlocuite de premii pentru cei…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, joi, la Constanta, ca guvernul nu si-au propus sa desfiinteze sporurile salariale acordate bugetarilor, calificand informațiile despre acest subiect drept „fake news”. Raluca Turcan, spunea luni seara, la Realitatea Plus, ca unele sporuri,…

- „Eu am spus ca trebuie sa vedem – si asta a fost decizia coalitiei – toate sporurile, fiindca in acest moment, dintre colegii mei, nimeni n-a stiut cate sporuri exista. Am spus sa vina ministrul Muncii, doamna Turcan, cu o analiza extrem de serioasa si extrem de precisa exact intr-o luna de zile si,…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat ca bugetarii vor avea aceleași venituri anul acesta, dar ca sporurile pe care le primesc angajații la stat urmeaza sa fie analizate. Acesta a dat exemplul sporului de risc pentru cei care lucreaza pe computer, care in opinia sa ar trebui eliminat, pentru ca acum…

- Vicepremierul Kelemen Hunor spune, dupa ce sporurile bugetarilor au fost facute publice de fostul ministru al Muncii, ca Guvernul va analiza sporurile, insa „daca in 2021 spui ca este un risc sa lucrezi la calculator, arunca și telefonul mobil la gunoi”. Intrebat miercuri daca Guvernul ia in calcul…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat astazi ca pregatește un proiect de lege care va modifica legea salarizarii unitare a bugetarilor. Ea a dat doua detalii despre modificarile pe care le va propune, legate de plafonul sporurilor adaugate la salariul de baza al bugetarilor, precizeaza g4media…

- Premierul Citu afirma ca in sectorul bugetar, in ultimii ani, "au fost create motivatii gresite, acele cresteri salariale fara limita". Acesta anunta ca in legea bugetului pe anul 2021 se vor modifica sporurile in sectorul bugetar. Intrebat despre sporul de 30% acordat angajatilor din prefecturi…