Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, într-un interviu la Mediafax, ca liberalii vor guverna, pentru ca „n-au încotro”, deși „abia așteapta sa fie dați jos de la guvernare”. El a mai apreciat ca nici PSD nu își dorește sa guverneze.„Nu…

- Liderul UDMR a spus ca PSD, ALDE și ProRomania pot forma o majoritate, dar nu iși doresc sa preia guvernarea. "Nu s-au gandit sa guverneze pana in decembrie 2020. (...) Vor guverna, ca n-au incotro. Nu ne-am gandit, nici macar n-am discutat cu colegii din Parlament (despre o moțiune de cenzura -…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, la emisiunea ”Marius Tuca Show”, ca liberalii vor guverna, ca ”nu au incotro”, deși”abia așteapta sa fie dați jos de la guvernare”. El a mai apreciat ca nici PSD nu iși dorește sa guverneze.”Nu s-au gandit sa guverneze pana in decembrie 2020.…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, la emisiunea ”Marius Tuca Show”, ca liberalii vor guverna, ca ”nu au incotro”, deși”abia așteapta sa fie dați jos de la guvernare”. El a mai apreciat ca nici PSD nu iși dorește sa guverneze.

- Guvernul Cițu are, pana in prezent, susținerea mai multor formațiuni politice.PMP a anunțat ca aleșii partidului vor vota la investirea Guvernului Cițu, pentru ca mai presus de lupta pentru putere trebuie sa fie Romania, in contextul epidemiei de coronavirus.Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE,…

- ​Liberalii au întocmit lista noului Cabinet cu intentia de a fi, cel mai probabil, respinsa de Parlament, deoarece ''nici macar nu au negociat, nu s-au interesat daca cineva ar sustine'' o astfel de componenta, a declarat vineri, pentru Agerpres, presedintele UDMR, Kelemen Hunor.…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, așteapta din partea premierului desemnat Florin Cițu sa vina cu precizari privind programul de guvernare, pana atunci fiind vorba doar de faptul ca a facut și președintele o nominalizare.Kelemen Hunor a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX ca s-ar putea…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, dupa consultarile de la Cotroceni, ca cea mai buna solutie ar fi un guvern politic, de coalitie, cu o majoritate si ca UDMR discuta intrarea la guvernare dupa ce afla numele premierului si programul.