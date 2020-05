Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR a spus ca PSD, ALDE și ProRomania pot forma o majoritate, dar nu iși doresc sa preia guvernarea. "Nu s-au gandit sa guverneze pana in decembrie 2020. (...) Vor guverna, ca n-au incotro. Nu ne-am gandit, nici macar n-am discutat cu colegii din Parlament (despre o moțiune de cenzura -…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, la emisiunea ”Marius Tuca Show”, ca liberalii vor guverna, ca ”nu au incotro”, deși”abia așteapta sa fie dați jos de la guvernare”. El a mai apreciat ca nici PSD nu iși dorește sa guverneze.”Nu s-au gandit sa guverneze pana in decembrie 2020.…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, la emisiunea ”Marius Tuca Show”, ca liberalii vor guverna, ca ”nu au incotro”, deși”abia așteapta sa fie dați jos de la guvernare”. El a mai apreciat ca nici PSD nu iși dorește sa guverneze.

- Kelemen Hunor spune ca Guvernul Ludovic Orban ar trebui schimbat, dar UDMR nu ar susține acum o moțiune de cenzura, în condițiile în care mai este jumatate de an pâna la alegerile parlamentare.”Acest Guvern ar merita sa fie schimbat, dar mai sunt în jur de șase…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, ca Guvernul Orban ar merita schimbat, dar ca mai sunt șase luni pana la alegerile generale, iar Uniunea nu ar susține acum o moțiune de cenzura. Liderul UDMR,...

- Marcel Ciolacu a declarat, vineri seara, ca PSD nu va depune, momentan, o moțiune de cenzura, pentru ca Romania se afla in stare de urgența. Liderul PSD a precizat, la Romania TV, ca, pentru succesul unei noi moțiuni impotriva lui Ludovic Orban, partidul sau are nevoie și de voturile altor formațiuni,…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat masurile populiste adoptate de PSD in Parlament, care impovareaza si mai mult bugetul tarii, in conditiile in care Romania oricum va avea un deficit urias. ”Este complet imoral sa punem pe umerii generatiei tinere factura de maine a unor masuri aberante promovate…

- Liberalii au intocmit lista noului Cabinet cu intentia de a fi, cel mai probabil, respinsa de Parlament, deoarece ''nici macar nu au negociat, nu s-au interesat daca cineva ar sustine'' o astfel de componenta, a declarat presedintele UDMR, Kelemen Hunor. "Am vazut aceasta lista si am o singura concluzie:…