Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, a cerut sambata delegatilor prezenti la congresul partidului un mandat in vederea construirii unui pol de dreapta, care sa castige alegerile de anul viitor. Liderul USR a anuntat zece obiective, in jurul carora ar urma sa fie alcatuit un viitor program de guvernare,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va propune ca UDMR sa preia Ministerul Energiei și Ministerul Fondurilor Europene, in guvernul care fi condus de premierul Ciolacu. Liderul PSD a precizat, la data de 11 iunie, ca va inainta aceasta propunere in intalnirea pe care-o va avea, in seara aceleiași…

- Premierul Nicolae Ciuca neaga zvonurile! Liderul PNL a dorit sa lamureasca astazi informațiile vehiculate in ultimele zile, spunand clar ca „Nu ma duc la Dezvoltare”.De asemenea, premierul a anunțat ca joi este o posibila o intalnire cu Kelemen Hunor. CITESTE SI BREAKING NEWS Audieri masive in…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționaty, dupa ce președintele PSD, Marcel Ciolacu a cerut amanarea negocierilor pentru rotativa ca urmare a solicitarilor sindicale din ultima perioada. CITESTE SI 'Groparul' naționalei Romaniei, Christoph Daum, in stare grava! E internat la Terapie Intensiva…

- Turcii voteaza duminica in cadrul unuia dintre cele mai importante scrutine din istoria de 100 de ani a Turciei moderne, care ar putea sa duca... The post Turcii, asteptati la urne. Erdogan ar putea fi dat jos, dupa 20 de ani de cand este la putere appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Liderul USR Catalin Drula a precizat ca PNL, partid condus de presedintele Klaus Iohannis a uitat de democratie si vrea sa se agate de putere, atunci cand propune comasarea alegerilor locale si parlamentare.

- Liderul USR Catalin Drula a reactionat dupa accidentul feroviar din Gara Galati, unde patru persoane au fost ranite, una aflandu-se in stare grava, si a precizat ca „lipsa de asumare si preocupare a lui Sorin Grindeanu a adus sistemul feroviar intr-o stare grava, care pune in pericol vieti omenesti”.„Catastrofa…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti seara, ca sustine unele principii legate de pensiile speciale, astfel ca pensia nu poate fi mai mare decat salariul, iar cei care se pensioneaza la 50 de ani nu ar trebui sa se reangajeze, mai ales la stat, anunța news.ro.Kelemen Hunor a precizat, marti…