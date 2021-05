Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca nu e nicio problema daca PSD va depune o motiune de cenzura, pentru ca asa e democratic si constitutional, dar considera ca aceasta nu va trece la vot. "E un instrument constitutional, si noi am depus…

- Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a afirmat luni seara, la finalul sedintei coalitiei de guvernare, ca discutia a fost una "extrem de constructiva" si ca Uniunea sustine in continuare aceasta coalitie, pentru ca nu poate exista o tensiune, un conflict mai mare. El s-a declarat convins ca marti,…

- Premierul Florin Citu preia interimatul la Ministerul Sanatatii Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Premierul Florin Cîtu nu mai beneficiaza, în acest moment, de sustinerea USR-PLUS, care cere retragerea încrederii acordate sefului executivului. Anuntul a fost…

- "Decizia premierului arunca coaliția de guvernare intr-o criza majora" Vicepremierul Dan Barna. Foto: gov.ro. Premierul Florin Cîtu nu mai beneficiaza, în acest moment, de sustinerea USR-PLUS, care cere retragerea încrederii acordate sefului executivului. Anuntul a fost facut,…

- Președintele UDMR spune ca decizia unui premier "nu se comenteaza, ci se aplica" și transmite susținerea coaliției in continuare de catre Uniune, "deoarece impreuna ne-am asumat responsabilitatea pentru conducerea țarii".

- Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat miercuri revocarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii, precizand ca ca este obligatia constitutionala a premierului de a veghea la buna functionare a Guvernului si de a interveni cand e cazul, pentru a asigura buna guvernare, exprimand sustinerea…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, afirma ca in coalitia aflata la guvernare sunt, de fapt, cinci componente, nu trei – referindu-se la USR si PLUS, dar si la ”nucleul PDL” din PNL. Kelemen Hunor a apreciat ca in orice coalitie discutiile sunt normale, insa diferentele de opinie nu se…

