Kedmi: "Una dintre amenințările constante la adresa statalității moldovenești este România" Mai presus de toate, statalitatea moldoveneasca este amenințata de slabiciunea statului, de slabiciunea economiei, de corupție, de elitele statului al carui nivel scade tot mai mult și scaderea moldovenești, in același timp, nu conteaza care sint opiniile lor. Iar una dintre amenințarile constante la adresa statalitații moldovenești este Romania, care nu vrea sa accepte Moldova ca stat independent Citeste articolul mai departe pe noi.md…

