Stiri pe aceeasi tema

- Președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a declarat vineri ca a ordonat forțelor de securitate sa deschida focul fara avertisment în cazul în care revoltele vor continua, adaugând ca cei care nu se predau vor fi distruși, relateaza Reuters. În jur de 20.000 de ”bandiți”…

- Președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, a anunțat restabilirea ordinii constituționale in intreaga țara, informeaza Gazeta.ru . Președintele țarii a facut acest anunț in timpul unei intalniri in sediul unei instituții de lupta anti-terorista, relateaza serviciul de presa al șefului statului.…

- Mai multe vehicule blindate de transport de trupe si zeci de soldati care se deplasau pe jos au intrat joi dimineata in piata principala din Almati, cel mai mare oras din Kazahstan, unde sute de persoane protestau pentru a treia zi impotriva guvernului, au relatat corespondentii Reuters de la fata locului.…

- Mai multe vehicule blindate de transport de trupe și zeci de soldați care se deplasau pe jos au intrat joi dimineața în piața principala din Almatî, cel mai mare oraș din Kazahstan, unde sute de persoane protestau pentru a treia zi împotriva guvernului, au relatat corespondenții Reuters…

- S-au auzit focuri de arma in timp ce trupele se apropiau de mulțime, potrivit martorilor Reuters.Televiziunea de stat a raportat, joi, ca Banca Naționala a Kazahstanului a decis sa suspende toate instituțiile financiare. Internetul din țara este in mare parte oprit.Autoritațile din Kazahstan au declarat,…

- Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a anunțat ca testele antigen pentru depistarea COVID-19, care au avantajul de a oferi un rezultat in doar cateva minute, sunt mai putin sensibile la varianta Omicron decat la variantele anterioare.Aceste teste au mai multe sanse sa indice…

- Agentia „Moldsilva” a lansat o campanie de asigurare a populatiei cu lemn de foc, fara a majora preturile, si intensifica procesul de comunicare publica pentru accesul cetatenilor la informatia institutiei, transmite MOLDPRES. Potrivit „Moldsilva”, preturile la lemnul…