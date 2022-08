Kazahstanul va începe să vândă petrol via Azerbaidjan, pentru…

Kazahstanul intentioneaza ca, incepand din luna septembrie, sa vanda o parte din petrolul sau via cea mai mare conducta petroliera din Azerbaidjan, ca o alternativa la oleoductul CPC pe care Rusia a amenintat in trecut sa il inchida, au declarat mai multe surse din apropierea acestui dosar, pentru Reuters. Exporturile de petrol ale Kazahstanului reprezinta peste 1% din livrarile mondiale, sau aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi. Timp de 20 de ani Kazahstanul si-a livrat petrolul via Caspian Pipeline Consortium (CPC), una dintre cele mai mari conducte de titei din lume, care aduce petrol din…