Kazahstan, sprijin sau invazie? Criza din Kazahstan ramane in atenția presei internaționale, France 24 observand o revenire la calm. Trupele trimise de Moscova dupa revoltele sangeroase se vor retrage incepand din aceasta saptamana, dupa cum a anuntat presedintele Kassim-Jomart Tokaev. Protestele, care au facut zeci de morti si sute de raniti, au dus la trimiterea unei forte militare regionale conduse de Rusia si la arestarea a circa 10.000 de persoane. ”Sprijin sau invazie?”, se intreaba publicația turca AKSAM, explicand: ”Toate evaluarile facute duc in final la aceeasi concluzie: Rusii au fost invitati drept salvatori in Kazahstan,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

