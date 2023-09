Kazahii, canadienii și coreenii, stăpâni pe contractele uriașe de la centrala de la Cernavodă Centrala atomoelectrica de la Cernavoda cumpara concentrat tehnic de uraniu natural din Canada și Kazahstan, achiziționeaza instalații din Coreea de Sud și ofera servicii de inginerie companiilor din Canada. In ultimii doi ani, Nuclearelectrica, operatorul celor doua unitați de la centrala atomoelectrica de la Cernavoda, a oferit cateva contracte ce insumeaza 2 miliarde de lei (400 milioane de euro) unui numar de societați care vin din doar trei state: Canada, Kazahstan și Coreea de Sud. Serviciile de inginerie au fost date societaților din Canada, lucru firesc avand in vedere ca tehnologia Unitaților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

