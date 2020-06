Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, Kaufland a generat valoare adaugata directa in Romania de aproximativ 461,7 milioane de euro, oferind 12.500 de locuri de munca cu norma intreaga și susținand aproape 48.000 de locuri de munca in economie, anunța compania.

- Kaufland Romania dovedește in mod constant ca este un lider al pieței locale de retail, al patrulea dupa cifra de afaceri aproximata la circa 11,87 miliarde lei, dar și unul dintre cei mai mari angajatori din sectorul privat. Cel mai recent studiu care analizeaza datele financiare, investițiile companiei…

- Compania petroliera BP va reduce aproximativ 15% din forța de munca ca raspuns la criza coronavirusului și ca parte a planului CEO-ului Bernard Looney de a trece de la petrol și a gaze la energie regenerabila, anunța Reuters. Looney le-a spus angajaților, intr-un apel online, ca BP va reduce 10.000…

- Wizz Air anunța cea de-a 30-a baza a sa, la Tirana. De asemenea, compania anunța 15 rute noi spre opt țari de la Tirana, incepand din iulie 2020, anunța MEDIAFAX.Wizz Air a inceput sa opereze spre Tirana in 2017, iar de atunci a transportat aproape jumatate de milion de pasageri catre și dinspre…

- O uzina celebra din Moldova comunista a reusit sa supravietuiasca si sa faca fata cu brio privatizarii si capitalismului. Mecanex, o fabrica fondata in anii '70 la Botosani si care acum e unica producatoare de pompe industriale din Romania, exporta in Europa de Vest, dar si in tari arabe.

- Agentia de turism online eSky a inregistrat o cifra de afaceri de 7,4 milioane de euro in Romania in 2019, in crestere cu 27,5 % fata de anul 2018, cand a raportat afaceri de 5,8 milioane euro, arata un comunicat al companiei, potrivit news.ro.Compania a inregistrat la nivelul anului trecut…

- Cifra de afaceri a companiilor care comercializeaza produse alimentare a fost de 107 miliarde de lei in 2018, cu aproape 67% mai mare decat nivelul din 2009 și 9,6% fața de 2017, potrivit celei mai recente analize KeysFin. Specialiștii KeysFin estimeaza depașirea pragului de 112 de miliarde…

- Romanii cheltuie din ce in ce mai mult pentru aprovizionarea cu produse alimentare, luand in considerare cifrele de afaceri realizate de retailerii locali in ultimii 10 ani, iar situația actuala va contribui la o creștere și mai spectaculoasa a acestei industrii. Astfel, cifra de afaceri a retail-ului…