Stiri pe aceeasi tema

- Kathy Hochul a depus juramantul, marti noapte, si a devenit prima femeie guvernator al statului New York, in urma demisiei lui Andrew Cuomo dupa zece ani in functie, conform news.ro Demisia lui Cuomo a devenit oficiala luni, la ora 23:59, iar Hochul, in varsta de 62 de ani, a depus juramantul…