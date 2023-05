Kate Middleton nu are voie să ofere autografe copiilor: „E una dintre acele reguli!” Kate Middelton a refuzat sa semneze autografe in cadrul apariției sale de luni, 22 mai, la Chelsea Flower Show. Prințesa de Wales, in varsta de 41 de ani, a facut o vizita surpriza la picnicul inaugural pentru copii, unde a impartașit o regula regala neștiuta, și anume ca nu are voie sa acorde autografe copiilor, potrivit foxnews.com. „Nu știu sa-mi scriu numele”, a spus Middleton, potrivit revistei People, „dar știu sa desenez”. Publicația a relatat ca prințesa a desenat o floare pentru o fetița de 7 ani pe nume Ruby, un copac pentru o alta fetița și un iaz cu flori pentru un alt copil. „Numele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

