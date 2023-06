Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton, 41 de ani, a jucat tenis cu fostul mare jucator elvețian Roger Federer, care s-a retras anul trecut, relateaza People. Evenimentul a fost organizat in cadrul unei acțiuni dedicate fetelor și baieților de mingi de la Wimbledon. Videoclipul in care cei doi se confrunta o arata pe prințesa…

- Kate Middleton mereu bifeaza apariții ravisante și elegante, demne de casa regala. Atenta la detalii, nici de aceasta data Prințesa de Wales nu a dat greș, ba din contra, a intors toate privirile. Katte Middleton, apariție implecabila Kate Middleton s-a plimbat cu trasura la Trooping the Color. Acesta…

- Prințul William și Kate Middleton s-au casatorit pe 29 Aprilie 2011 la Catedrala Westminster Abbey din Londra. A fost un eveniment grandios, devenind cea mai urmarita nunta din lume la acel moment. Iata ce raspuns a oferit Prințesa de Wales atunci cand i s-a spus cat noroc are sa fie soția lui William.…

- Kate Middleton afișeaza, la fiecare apariție, o silueta perfecta și mulți se intreaba cum de reușește Prințesa de Wales sa se mențina intr-o forma de invidiat la cei 41 de ani pe care ii are și dupa ce a devenit mama de trei ori. Dieta ei secreta a fost dezvaluita! Iata ce mananca soția prințului William.

- In acest an, finala concursului muzical Eurovision a avut o supriza pentru privitori. Ei bine, finala a debutat cu o apariție unica a Prințesei de Wales, care a fost surprinsa in timp ce canta la pian.

- Kate Middleton a oferit o lecție de eleganța la ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea. Prințesa de Wales a adus prin accesoriile purtate un omagiu emoționant reginei Elisabeta a II-a și prințesei Diana.

- Kate Middleton și Prințul William au bifat apariții magistrale in cadrul ceremoniei de incoronare a Regelui Charles al III-lea. Prințesa de Wales a imbinat modernul cu clasicul, totul rezultand intr-o ținuta care a intors priviri și a atras cu sine aprecieri. Iata noua „lecție de stil” marca Kate Middleton!

- Geanta preferata a lui Kate Middleton. O are in 10 variante de culori Atunci cand Kate Middleton se indragostește de un brand, o piesa vestimentara sau un accesoriu, nu se teme sa arate asta lumii. In ultimii ani, Prințesa de Wales a facut o pasiune pentru o geanta. Este vorba, mai exact, despre un…