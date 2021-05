Kate, ducesa de Cambridge, se alatura luni sotului ei, printul William, intr-un turneu pe care cuplul princiar il efectueaza in aceasta natiune britanica, informeaza DPA. Kate i se alatura ducelui de Cambridge pentru a vizita impreuna Edinburgh si Fife, dupa care se vor imbarca in prima lor calatorie oficiala in insulele Orkney. Printul William, care a fost numit Inalt comisar al Adunarii Generale a Bisericii Scotiei la inceputul acestui an de catre bunica sa, regina Elisabeta a II-a, si-a inceput vineri vizita in Scotia. Printre activitatile la care a luat parte pana in prezent s-au numarat redeschiderea…