- Actorul Robert De Niro a declarat intr-o interventie la emisiunea „The Late Show” a lui Stephen Colbert ca ar vrea sa joace rolul lui Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, intr-un film despre pandemie.

- O astfel de campanie desfașoara Alejandrina Guzman, fiica șefului organizației criminale Sinaloa, Joaquin Guzman, aflat in spatele gratiilor in SUA. Pachete cu sigla “El Chapo 701” sunt distribuite in diverse zone ale țarii prin intermediul unor civili neinarmați. In ultimele zile și alte grupari…

- Versurile scrise de mana de Paul McCartney (foto - dreapta, alaturi de John Lennon) pentru melodia "Hey Jude" au fost vandute la licitatie cu 910.000 de dolari. Piesa a fost inregistrata in vara anului 1968 de catre legendara trupa britanica The Beatles. Manuscrisul pentru hitul "Hey Jude" a fost vandut…

- Numarul total al deceselor inregistrate in SUA a ajuns la 18.586, apropiindu-se de Italia (18.849), tara care are o populatie de cinci ori mai mica. Totodata, SUA se apropie de jumatate de milion de cazuri de imbolnaviri cu COVID-19, doar in ultimele 24 de ore inregistrandu-se 35.000 de noi cazuri.…

- Președintele Donald Trump i-a avertizat pe americani, sambata, ca se vor confrunta cu zile dificile, intr-un moment in care epidemia face ravagii in SUA.”Va fi multa moarte”, a spus liderul de la Casa Alba intr-o conferința de presa desfașurata sambata, potrivit Politico.Liderul de la Casa Alba a avertizat…

- Pandemia de COVID-19 a lovit crunt SUA iar New York-ul, cel mai mare focar american, este cofruntat cu o situație dramatica. Proprietarii firmelor de pompe funebre din New York nu mai fac fața numarului mare de victime provocate de pandemia de Covid-19, noteaza stirileprotv.ro.”Este ireal”, spune…

- Coronavirusul se face simtit in toata lumea! In Italia, aproape 170 de persoane au murit in utlimele 24 de ore. Iar numarul cazurilor confirmate a depasit 10.000. Situatia este alarmanta si in Spania, care a devenit - acum - al doilea cel mai mare focar din Europa. Virusul nu ii iarta nici pe americani.…