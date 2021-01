Kaspersky: Recomandări pentru securizarea cibernetică a companiilor în 2021 Munca la distanța va cataliza trecerea de la conceptul de perimetru corporativ la certificarea de securitate a micro-birourilor. Externalizarea funcțiilor IT și de securitate cibernetica va fi cruciala pentru a rezolva expertiza insuficienta și pentru a economisi bugete. Coordonarea furnizorilor de servicii impreuna cu utilizarea și gestionarea mai multor servicii cloud, securitatea in cloud și abilitațile de gestionare vor deveni un „must have”. Acestea, dar și alte provocari și tendințe in materie de securitate cibernetica vor fi printre cele mai des intalnite anul acesta, iar companiile vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

