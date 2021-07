Kaspersky: 5.000 de tentative de atac detectate în 22 de ţări, ca urmare a campaniei de ransomware REvil ”Pe 2 iulie, s-a aflat ca gruparea de ransomware REvil a comis un atac de proportii impotriva furnizorilor de servicii gestionate (Managed Service Providers – MSP) si a clientilor acestora din intreaga lume. Acest lucru a facut ca mii de companii sa devina potentiale victime ale ransomware-ului. Cercetatorii Kaspersky au observat peste 5000 de incercari de infectare in Europa, America de Nord si de Sud”, a informat compania de solutii de securitate cibernetica. REvil (aka Sodinokibi) este unul dintre cei mai prolifici operatori de ransomware-as-a-service (RaaS), a aparut pentru prima data in 2019,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

