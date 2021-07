Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta Bacaului a incheiat pe locul 3 turneul final de la Ramnicu-Valcea Un nou rezultat de palmares pentru cea mai galonata echipa din minifotbalul bacauan: Golden Boys. La turneul final al Campionatului Național de la Ramnicu-Vilcea care a reunit, zilele trecute, cele mai bune 16 echipe ale…

- Adrian Raspopa a castigat, duminica, Raliul Moldovei Bacau, etapa a sasea a Campionatului National de Raliuri Betano. Echipajul Adrian Raspopa/Cosmin Diacu (Skoda Fabia R5) a fost inregistrat cu timpul de 01 h 24 min 08 min 4 sec, fiind urmat de Dan Girtofan/Tudor Marza (Skoda Fabia Rally2), la 01 min…

- Etapa speciala este organizata pentru elevii, absolventi ai invatamantului gimnazial, care, in contextul masurilor stabilite privind combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2, au fost in izolare/carantina/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise in ziua desfasurarii probelor sau…

- Comisia Nationala de Off-Road (CNOR) a dispus suspendarea temporara a arbitrajului pentru ziua a doua a etapei de Campionat National, Trofeul ,,Dacii Liberi”, care se desfașura in zona stațiunii Slanic-Moldova, urmand sa revina ulterior cu o decizie in acest sens. Masura a fost luata in urma evenimentului…

- Atletismul bacauan și-a reconfirmat valoarea, urcand de 39 de ori pe podiumul Naționalelor desfașurate la finalul saptamanii trecute. A fost vreme buna in weekend la Cluj. Buna pentu atletism, buna pentru Bacau. Dovada ca, din nou, a plouat cu medalii peste performanțele atleților noștri. Aceștia au…

- CSȘ Bacau a incheiat pe locul 5 din șase turneul final al Campionatului Național de junioare la volei desfașurat la București. Bacauancele antrenate de Dumitru Matanie și Traian Șnel și-au trecut in cont o victorie, 3-0 (14, 14, 14) cu LPS Cluj și patru infrangeri: 2-3 (-22, 18, -14, 20, -8) cu CTF…

- „Avand in vedere situația epidemiologica la nivelul Municipiului Bacau, in ședința Senatului Universitar s-a aprobat continuarea desfașurarii activitaților didactice online, pana la apariția unei situații pandemice favorabile”, a anunțat Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacau. Asta inseamna…

- Liber la viteza in competițiile interne de karting! Sezonul oficial a fost deschis in weekend, pe circuitul bacauan „Speed Park”, de Cupa Romaniei FRK. Deși inițial se anunțasera nu mai puțin de 14 clase de concurs, finalmente au fost doar opt, care au reunit la start 50 de piloți. Asta și pentru ca,…