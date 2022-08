Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Club Sportiv Caiac SMile, cu sprijinul Primariei Municipiului Cluj-Napoca revine la Cluj-Napoca pentru cea de-a doua ediție a proiectului ”Caiacul, o cultura sportiva inovativa pentru tineret”, SMile 2 Sport. Activitațile sportive sunt destinate, și in acest an, tinerilor, in special celor…

- Ediția a XVII-a a Festivalului Internațional de Chitara Harmonia Cordis programeaza in aceasta seara un recital de excepție cu un artist de excepție, Al Di Meola, o mai veche cunoștința Harmonia Cordis, el concertand la ediția 2015 a festivalului. Incepand cu ora 19, in Cetatea Targu Mureș, iubitorii…

- 5-7 august: Truck Tuning Art 2022. Primul festival de tip truck meeting din Romania revine la Alba Iulia. PROGRAM Festivalul Truck Tuning Art revine la Alba Iulia in 5 – 7 august. La evenimentul din municipiu vor participa aproape 100 camioane din Romania și alte țari precum Italia și Polonia. Potrivit…

- Ediția din acest an a festivalului Jazz X a avut parte de un final cat se poate de interesant duminica seara in Piața Victoriei, odata cu concertul susținut de basiststul american Stanley Clarke care alaturi de trupa sa a iscat un interes deosebit in randul melomanilor, unii dintre ei venind pentru…

- Screeningul cancerului de col uterin este tema Mesei rotunde organizata astazi in cadrul Zilelor Spitalului Miercurea Ciuc, care a reunit la aceeasi masa reprezentanti ai Directiilor de Sanatate Publica Harghita si Covasna, Dr. Tar Gyongyi si Dr. Agoston Laszlo, ai Consiliilor Judetene Covasna si Harghita,…

- Puneți-va casca, urcați pe motocicleta și turați motoarele spre Mioveni! Rock’N’Ride Fest Mioveni revine in acest an cu ediția a III-a, eveniment organizat de Storm Riders RC Mioveni și Centrul Cultural Mioveni, alaturi de Primaria și Consiliul Local Mioveni. Pe 24 și 25 iunie, festivalul iși propune…

- Tinerii care au virsta cuprinsa intre 14 și 35 de ani, și sint din raioanele Florești, Șoldanești, Soroca, Rișcani, pot beneficia de un program complex de activitați in cadrul proiectului „Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor tinerilor și incluziune sociala”. Vor fi selectați…