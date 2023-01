Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 6 Rurale Gavojdia au fost sesizați astazi prin apel la numarul unic de urgențe 112 cu privire la faptul ca, in apropierea localitații Crivina, județul Timiș, un barbat ar fi fost impușcat cu o arma de vanatoare. „Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, constatand faptul…

- Un ofiter de politie de rang inalt din Iordania a fost ucis, joi, in timpul unor ciocniri cu protestatarii, in orasul sudic Maan, in timpul protestelor legate de pretul mare al carburantilor, potrivit unei surse a politiei, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat care a deschis focul asupra politiei a murit dupa ce a fost impuscat in timpul unui raid la locuinta sa din nordul Poloniei, a comunicat politia, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un barbat a murit și un tanar a ajuns cu rani grave la spital dupa ce au intrat cu mașina intr-un cap de pod. Accidentul a avut loc in aceasta noapte pe raza localitații Bogdanești. Potrivit ISU Suceava, un autoturism intrat intr-un cap de pod, in urma impactului rezultand doua victime, una dintre acestea…

- Un barbat de 36 de ani s-a impuscat din greseala in abdomen, sambata, in timpul unei partide de vanatoare desfasurare in judetul Vrancea. Acestuia i s-au aplicat manevre de resuscitare, insa acestea nu au avut rezultat, fiind declarat decesul. Politistii fac cercetari pentru a stabili exact cum s-a…

