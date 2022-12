Karim Benzema s-a retras de la naționala Frantei, chiar in ziua in care a implinit 35 de ani. Caștigatorul Balonului de Aur și-a anunțat decizia pe rețelele de socializare. Karim Benzema s-a retras de la naționala Frantei! Ce l-a suparat pe caștigatorul Balonului de Aur Inainte de startul Cupei Mondiale din Qatar, atacantul de 35 […] The post Karim Benzema s-a retras de la naționala Franței! Ce l-a suparat pe caștigatorul Balonului de Aur appeared first on Antena Sport . The post Karim Benzema s-a retras de la naționala Franței! Ce l-a suparat pe caștigatorul Balonului de Aur first appeared on…