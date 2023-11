Stiri pe aceeasi tema

- Al Ittihad, care in aceasta vara i-a adus pe Karim Benzema și N'Golo Kante, nu se regasește in acest sezon. Formația antrenata de Nuno Espirito Santo a pierdut in etapa a 12-a din prima liga a Arabiei Saudite, 0-1 cu Al Shabab. Singurul gol al partidei a venit in minutul 12, cand Carlos Junior a marcat…

- Artistul italian Alexsandro Palombo (50 de ani) a ținut sa taxeze vedetele din fotbalul european care au ales sa ia calea Arabiei Saudite in ultimul an, printre care jucatorii Cristiano Ronaldo (38), Karim Benzema (35) sau Neymar (31), precum și antrenorul Roberto Mancini (58). ...

- Andrei Burca și Florin Tanase sunt titulari la Al Akhdoud, in meciul cu Al-Ittihad, din runda cu numarul 6 a primei ligi din Arabia Saudita. Partida a inceput la ora 18:0, nu e televizata in Romania, dar poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro. LIVE. ...

- Karim Benzema a inscris primul sau gol in campionatul saudit de fotbal si a contribuit decisiv la victoria echipei Al-Ittihad in fata formatiei Al-Riyadh, cu scorul de 3-0. Fostul jucator al lui Real Madrid, foarte activ pe toata durata meciului, in care au mai evoluat francezul Ngolo Kante si brazilianul…

- Al-Ittihad vrea sa joace in atac cu Karim Benzema (35 de ani) și Mohamed Salah (31), ce ar trebui sa-i ia locul portughezului Jota (24 de ani), de care clubul din Jeddah incearca sa scape. Jurgen Klopp se pregatește astfel sa mai piarda un jucator și se acopera cu un tanar de la PSV Eindhoven. Campioana…

- Al-Ittihad, campioana en-titre a Arabiei Saudite, a caștigat primul meci al sezonului, in deplasare la Al-Raed, scor 3-0. A fost meciul de debut pentru Fabinho, care a fost recompensat de un jurnalist cu un ceas Rolex.

- Arabia Saudita se pregateste sa sarbatoreasca ultima sa lovitura pe piata transferurilor. Pe urmele lui Cristiano Ronaldo in ianuarie si a altor nume mari de la inceputul verii (Benzema, Kante, Mahrez, Koulibaly), Neymar va semna cu Al-Hilal in urmatoarele ore, potrivit news.roBrazilianul va deveni…

- Nu a semnat contractul decat in momentul in care a primit garanții ca o sa poata intra in Arabia Saudita cu cainele familiei, iar dupa primul meci a realizat cat de mare ar fi fost paguba pentru el. Fabinho a avut o surpriza dupa debutul la Al-Ittihad: un jurnalist l-a oprit la „zona mixta” și […] The…