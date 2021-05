Stiri pe aceeasi tema

- Kargazstanul a anuntat joi incheierea unui armistitiu cu Tadjikistanul dupa o serie de acrosaje la frontiera care s-au soldat cu un mort si 32 de raniti, cele mai grave infruntari intre cele doua tari din Asia Centrala care isi disputa mai multe teritorii, relateaza AFP. "In urma negocierilor…

- Tadjikistanul, care a afirmat la sfarsitul lui ianuarie ca a invins pandemia de coronavirus si nu a inregistrat oficial niciun nou caz de atunci, a demarat luni campania de vaccinare, potrivit unui decret publicat pe site-ul presedintiei de la Dusanbe, noteaza AFP. Semnat de presedintele Emomali…

- Kargazstanul planuieste sa organizeze alegeri parlamentare in aceasta toamna, a anuntat luni presedintele kargaz Sadir Japarov pentru agentia de presa a Kazahstanului, Kazinform, cu prilejul vizitei sale in tara vecina, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Kargazstanul, tara din Asia Centrala,…

- Kargazstanul planuieste sa organizeze alegeri parlamentare in aceasta toamna, a anuntat luni presedintele kargaz Sadir Japarov pentru agentia de presa a Kazahstanului, Kazinform, cu prilejul vizitei sale in tara vecina, informeaza Reuters. Kargazstanul, tara din Asia Centrala, ar fi trebuit sa aleaga…

- Primaria municipiului Chișinau lanseaza un chestionar online in vederea identificarii gradului de corupție in școlile și gradinițele din capitala, care va contribui la reformularea politicilor la nivel de sistem educațional municipal, in scopul combaterii fenomenului colectarilor de plați informale.…

- ​Microsoft combina aplicațiile sale de videoconferința, munca și învațare online într-un produs numit Viva prin care compania spune ca va fi îmbunatațita experiența angajaților care lucreaza de la distanța. Noua platforma Microsoft integreaza capacitațile de productivitate și colaborare…