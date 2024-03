Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv a emis decizia oficiala in cazul Simonei Halep, iar suspendarea sportivei se reduce la doar 9 luni, termen care curge de la data de 7 octombrie 2022. Ca urmare a deciziei TAS, Simona Halep poate reveni in circuitul profesionist de tenis, pentru ca a depașit cu mult cele…

- Mai exact, vorbim despre o comisie ce face parte din primaria Sectorului 5, primarie pe care Piedone o conduce. Asta ii reproseaza agentii de integritate. Acestia sustin, de asemenea, ca in cei 2 ani cat a facut parte din aceasta comisie, ginerele lui Piedone a incasat peste 100.000 de lei.Mai spun…

- Calitatea aerului din capitala Romaniei, București, a atins cote periculoase, conform harților de monitorizare. Specialiștii semnaleaza o creștere brusca, iar situația este pusa in legatura cu arderile masive de deșeuri, in special in zonele periferice ale orașului.

- Fie ca alegi covoare scumpe sau covoare ieftine pentru casa ta, procesul de intreținere este unul extrem de important, atat pentru igiena generala, cat și pentru o mai mare rezistența in timp. Astazi covoarele nu mai sunt atat de folosite ca in urma cu cațiva ani, insa inca joaca un rol important in…

- Presedintele Volodimir Zelenski a cerut, marti seara, noi masuri globale impotriva celor care ajuta Rusia dand asigurari ca sunt semne ca sanctiunile occidentale functioneaza, intrucat exista „dovezi clare” ale unei incetiniri a industriei rusesti de aparare. Pe de alta parte, el a subliniat ca Ucraina…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, in prima sedinta de Guvern din 2024 ca, vineri incepe plata pensiilor majorate cu 13,5%, in termenele stabilite. In același timp, premierul a menționat faptul ca deși 2024 este un an electoral extrem de important, isi doreste sa nu promita nimic din ceea ce nu…

- Lucian Romascanu, senator PSD, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca "guvernul Marcel Ciolacu a reușit un pas extrem de important pentru Romania, accesul in spațiul Schengen din martie 2024".