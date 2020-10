Confruntari au loc vineri între partizanii celor doi lideri politici rivali în capitala Kârgâzstanului, unde au loc proteste post-electorale violente, transmite corespondentul AFP în Bișkek.

UPDATE 15:42 Președintele Sooronbai Jeenbekov a declarat starea de urgența în capitala și a cerut noului șef al statului major sa restabileasca ordinea







Shots heard in the centre of Bishkek, Kyrgyzstan, wheee clashes between supporters of Kyrgyz Prime Minister Sadyr Japarov and those supporting ex-President Almazbek Atambayev have been reported.https://t.co/dOxs6FmM9t…