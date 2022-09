Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 9-12 septembrie, A.C.S. Jion Craiova a participat cu un numar de trei sportivi la Campionatul Mondial de Karate Shotokan WSF, care s-a desfasurat in localitatea Pardubice (Cehia). Sportivii care au reprezentat clubul sunt: Anisia Gabriela Zamfir, Teodora Lil si Ana Maria Stanuca. La aceasta…

- Cea de-a XII-a editie a Campionatului Mondial de Karate Shotokan a avut loc zilele trecute, la Pardubice, in Cehia, printre cei peste 700 de sportivi din 32 de tari fiind prezenti si karateka de la CS Dani-San Zalau. Delegatia condusa de antrenorul Dan Chis a fost formata din patru sportivi: Mihail…

- Surorile gemene Livia si Andreea Cotoban, componente ale sectie de karate a CS Farul Constanta, au obtinut noi rezultate importante pe plan international.La Pardubice, in Cehia, s a disputat Campionatul Mondial de Karate Shotokan WSF, la care surorile Cotoban, care sunt antrenate de Valerian Musat,…

- In perioada 9-11 septembrie, la Pardubice – Cehia s-a desfașurat Campionatul Mondial de Karate WSF. Olar Raluca, Stanciu Stefan, Dumitra David, de la CS Dacia Mioveni, au participat la probele de kumite WKF (lupta cu protecții – manuși, tibiere, botoși, veste) și kumite shobu (lupta fara protecții –…

