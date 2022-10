Stiri pe aceeasi tema

- Kanye West, fostul soț al lui Kim Kardashian iubește din nou. Aflat in plin scandal din cauza ultimelor afirmații facute pe social media, care au rezultat in blocarea sa pe Twitter și Instagram, rapperul pare sa-și vada liniștit de viața! In plus, artistul nu mai este singur și iubește din nou, potrivit…

- Conturile de Twitter și Instagram ale lui Kanye West au fost restricționate in weekend, platformele de socializare spunand ca au eliminat postarile rapperului dupa ce utilizatorii online le-au condamnat ca fiind antisemite. El a fost blocat pentru prima data vineri pe Instagram de catre Meta Platforms…

- Tulburarea bipolara este o boala mintala cronica caracterizata prin schimbari de dispoziție cu faze inalte și faze joase puternice. Cei afectați, printre care se numara și rapperul american Kanye West, sufera adesea foarte mult din cauza simptomelor asociate cu aceasta tulburare. Din cand in cand, rapperul…

- Pete Davidson a apelat la ajutor din cauza harțuirii online din partea lui Kanye West. Incepand cu luna aprilie a acestui an, comediantul, in varsta de 28 de ani, „a urmat cateva ședinte de terapie” din cauza postarilor amenințatoare pe care West, in varsta de 45 de ani, le-a postat de numeroase ori…

- Dupa ce a aflat ca fosta lui soție și iubitul ei s-au desparțit, Kanye West a postat un mesaj deplasat pe contul sau de Instagram. Artistul a starnit multe controverse. Dupa 9 luni de relație, Kim Kardashian și Pete Davidson s-au desparțit. Kanye West, fostul soț al vedetei de la Hollywood, a postat…

- Pete Davidson, la psiholog dupa desparțirea de Kim Kardashian! Afectat de harțuirea lui Kanye West! Pete Davidson a ajuns la psiholog dupa desparțirea de Kim Kardashian. Nu desparțirea in sine a fost problema, ci harțuirea lui Kanye West. Pe tot parcursul relației cu Kim, Pete a fost ținta atacurilor…

- Kim Kardashian a impartașit cu cele peste 327 de milioane de urmaritori de pe Instagram noua intervenție estetica la care a apelat. Fosta soție a lui Kanye West și-a dezvaluit secretul pentru abdomenul de model pe care il afișeaza.