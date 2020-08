Kanye West, acuzat de fraudă Kanye West a fost acuzat de frauda in statul Illinois. Dupa ce a anunțat ca va candida la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, rapperul pare sa aiba o mulțime de probleme. Intai a anunțat ca sufera de bipolaritate, iar acum a avut un conflict puternic cu soția sa, Kim Kardashian. Mai mult, acesta a dezvaluit, intr-o serie de mesaje pe rețelele de socializare care au fost apoi șterse, ca incearca de cațiva ani sa divorțeze de vedeta de televiziune cu care are patru copii. Citește GRATUIT numarul de august al Revistei Unica, in format digital! Acum, West are noi probleme, fiind… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Louis, cel de al treilea copil al ducilor de Cambridge, a implinit, la sfarșitul lunii aprilie, varsta de 2 ani. Intr-o imagine facuta publica pentru a marca aniversarea micului prinț, se poate vedea cat de mult seamana acesta cu tatal sau, Prințul William. Imaginea, realizata de Kate Middleton,…

- O tanara din Statele Unite ale Americii, in varsta de 28 de ani, infectata cu COVID-19, a fost supusa unui dublu transplant de plamani. Dupa operație, femeia a oferit o marturie zguduitoare. Mayra Ramirez a declarat ca inainte de a se infecta cu noul coronavirus a respectat toate masurile de precauție.…

- Kanye West susține ca, de doi ani, incearca sa divorțeze de Kim Kardashian West. Rapper-ul – care are patru copii impreuna cu starleta din ‘Keeping Up With The Kardashians’, pe North, in varsta de șapte ani, Saint, in varsta de patru ani, Chicago, in varsta de doi ani, și pe Psalm, in varsta de 14 luni…

- Suri Cruise s-a gtransformat intr-o adevarata domnișoara. Are 14 ani și seamana incredibil de mult cu celebrul ei tata, Tom Cruise. Fiica actorului șia lui Katie Holmes a ieșit in oraș cu prietenii, purtand masca și pastrand distanțarea sociala. Cu aceasta ocazie, ea a aratat ca are un stil vestimentar…

- Intreaga țara in cunoaște pe Victor Ponta, in special de cand a devenit premierul Romaniei. Un politician de 40 și ceva de ani care a condus Partidul Social Democrat și care a luptat pentru președinția Romaniei. Tuns scurt și cu ochelari, acesta este acum președintele partidului PRO Romania. Și daca…

- Kelly Clarkson (38 ani) divorțeaza de Brandon Blackstock dupa un mariaj de șase ani. Artista a depus actele de divorț saptamana trecuta, la un tribunal din Los Angeles. Cantareața și Brandon (43 ani) s-au casatorit in anul 2013 și au impreuna doi copii: o fetița, River, de cinci ani, și un baiat, Remington,…

- „Pe aripile vantului”, unul dintre cele mai faimoase filme, care ii are in roluri principale pe Clark Gable și Vivien Leigh, a fost scos de HBO de pe platforma de VOD, HBO Max, de teama acuzațiilor privind rasismul. Filmul care a fost premiat cu opt premii Oscar evoca o plantație de sclavi din Atlanta…