Stiri pe aceeasi tema

- Cand se lanseaza postul tv Kanal D2 in Romania Astazi, 1 martie, Kanal D implineste 16 ani, iar vedetele statiei si intreaga echipa din spatele camerelor de filmat au motive de bucurie si sunt recunoscatori milioanelor de telespectatori care au fost alaturi de Kanal D pe parcursul acestei calatorii…

- Kanal D2, noul post TV al Dogan Media International, va emite full HD din 2 aprilie, odata cu lansarea noului sezon al show-ului „Bravo ai stil!”, cu o editie speciala, in premiera, duminica, de la ora 19.00. Statia Kanal D2 va veni cu o alternativa de programe pentru publicul larg, cu productii…

- Concordia Chiajna reușește o campanie spectaculoasa de achiziții și astazi a mai oficializat o mutare, Mirko Ivanovski, 33 de ani, atacant dat afara de Petrolul Ploiești. La 3 puncte de locul 6 care duce in play-off, Concordia Chiajna inca spera ca se va lupta pentru promovare in actuala ediție de eșalon…

- INNA este fara doar și poate unul dintre cei mai de succes artiști din Romania, avand o cariera de-a dreptul spectaculoasa. Cunoscuta și la nivel internațional, artista a atins in 2022 pragul de 10 miliarde de stream-uri, peste 7 milioane de subscriberi pe YouTube și a facut inconjurul lumii cu vocea…

- Prin intermediul unor ritmuri latino vibrante și al unei linii melodice care poate sa-ți ramana intiparita in minte, Raffa FL intra in scena și lanseaza pentru publicul din Romania „Ritmo”, o piesa care invita la dans. „Ritmo” și-a facut deja simțita prezența in topurile internaționale, iar pe YouTube…