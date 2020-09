Candidata democrata la postul de vicepresedinte al SUA, Kamala Harris, a recunoscut ca nu l-ar considera pe presedintele Donald Trump drept o sursa de informare credibila in ceea ce priveste un posibil vaccin impotriva coronavirusului, informeaza EFE si Reuters.



"Nu as avea incredere in Donald Trump. Ar trebui sa existe o sursa de informare credibila care sa vorbeasca despre eficienta si fiabilitatea unui astfel de vaccin. Nu-l voi crede pe cuvant" pe Trump, a declarat Harris intr-un interviu la postul de televiziune american CNN care va fi difuzat duminica, dar din care CNN a difuzat…