Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Statelor Unite, Kamala Harris, care trece printr-o perioada politica dificila, a afirmat pentru Wall Street Journal ca nu a discutat cu Joe Biden despre alegerile prezidentiale din 2024 si, in special, despre o candidatura a presedintelui la acest scrutin.

- Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, care trece printr-o criza politica dificila, a asigurat Wall Street Journal ca nu a discutat cu Joe Biden despre alegerile prezidențiale din 2024 și, în special, despre o candidatura a președintelui în acest scrutin, citeaza AFP.Biden,…

- Relatiile dificile intre echipa vicepresedintei Kamala Harris si echipa lui Joe Biden alimenteaza speculatii cu privire la viitorul politic al acesteia, iar Casa Alba a confirmat joi plecarea din functie, la sfarsitul anului, a lui Symone Sanders, o purtatoare de cuvant a vicepresedintei - care se…

- Casa Alba a anunțat ca Joe Biden va candida pentru al doilea mandat de președinte al SUA in 2024. Biden este cel mai in varsta președinte american. Dupa ce s-a speculat ca Joe Biden nu va candida la alegerile prezidențiale din 2024 din cauza varstei inaintate, Casa Alba a anunțat intenția de intra in…

- Joe Biden a fost investit in funcția de președinte in luna ianuarie. Lady Gaga a cantat The Star-Spangled Banner cu puțin timp inainte ca el și vicepreședintele Kamala Harris sa depuna juramantul in fața a mii de oameni. Recent, Lady Gaga a vorbit despre un moment despre care foarte puțini... The post…

- Papa Francisc si presedintele SUA, Joseph Biden, au abordat vineri, in cursul intrevederii de la Vatican, subiecte legate de protectia mediului, de situatia pandemiei, protejarea drepturilor omului si a...

- Fostul șef al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, și aparatorii acestuia, au vorbit, pe rand, miercuri la Curtea de Apel București, unde instanța a ascultat pledoariile finale in dosarul de trafic de influența al fostului demnitar. Decizia definitiva in acest caz se va da in 15 decembrie,…

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a declarat marti ca il sustine pe Tedros Adhanom Ghebreyesus pentru un al doilea mandat in fruntea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). „Invitam statele partenere sa ni se alature in nominalizarea lui Tedros ca DG” (Director general) al OMS, a afirmat Spahn,…