Stiri pe aceeasi tema

- In emisiunea ”Sunday Morning” de pe postul de televiziune ”CBS News”, Kamala Harris, 56 de ani, a povestit ca și-a intalnit soțul, pe Doug Emhoff, 56 de ani, la o ”intalnire pe nevazute”, pusa la cale de un prieten comun, scrie Bild.Senatoarea de California, prima femeie nominalizata pentru funcția…

- Viitoarea vicepresedinta a SUA, Kamala Harris, va demisiona luni din Senat, transmite Reuters. Surse din randul asistentilor senatoarei au aratat ca ea se pregateste pentru a-si prelua functia alaturi de noul presedinte, Joe Biden, incepand de miercuri, noteaza Agerpres. Guvernatorul statului California…

- Femeia decedata miercuri dupa ce a fost ranita de glont în sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt si era o sustinatoare înfocata a presedintelui Donald Trump care traia în sudul Californiei, au informat media americane citând familia ei, scrie Agerpres,…

- Femeile incluse in clasamentul Forbes, aflat la a 17-a ediție, provin din 30 de țari. Printre ele se numara 10 șefi de stat. Angela Merkel, cancelarul Germaniei, este, in viziunea Forbes, revista americana de afaceri, cea mai influenta femeie de pe planeta. ”De la combaterea pandemiei pana la reproiectarea…

- Alex Padilla, in varsta de 47 de ani, a fost desemnat inlocuitorul vicepresedintei alese Kamal Harris in Camera superioara a Congresului american, primul hispanic trimis de statul California in Senat, fiul unor imigranti mexicani care a crescut intr-un cartier din Los Angeles afectat de vioenta gangurilor,…

- Kamala Harris, vicepresedintele ales al SUA, va fi inlocuita in Senat de Alex Padilla, care va deveni astfel primul hispanic ce va reprezenta statul California in camera superioara a SUA, informeaza miercuri AFP. Fiu al unor imigranti mexicani, Alex Padilla, 47 de ani, a fost desemnat de guvernatorul…

- Presedintele ales Joe Biden il va nominaliza pe procurorul general al statului California, Xavier Becerra, pentru functia importanta de secretar pentru Sanatate in viitoarea sa administratie, a relatat duminica presa americana, transmite dpa. Alegerea lui Xavier Becerra, fost congresman,…

- Dupa atacul asupra Pearl Harbor din timpul celui de-al doilea razboi mondial, oamenii cu ascendența japoneza din Statele Unite au fost forțați sa intre in „lagare de internare” din SUA, impotriva voinței lor. Peste 60% dintre ei erau cetațeni americani, iar unii dintre ei aveau tati și frați care serveau…