- Kalush Orchestra a anuntat ca va vinde prin licitatie trofeul Eurovision castigat sambata, banii obtinuti urmand sa ajunga la o fundatie care ajuta armata ucraineana si Ucraina, informeaza stirileprotv.ro .

- Ucraina a facut apel in reptate randuri la națiunile occidentale pentru a o ajuta cu echipamente de aparare aeriana care sa-i foloseasca la respingerea atacului militar rusesc aflat in cea de-a doua luna de la debutul invaziei, in 24 februarie.„Pot confirma ca Slovacia a donat Ucrainei sistemul de aparare…

- Batalia de la Brovary a durat 3 saptamani. Mii de civili, prinși intre armata rusa și ucraineana, și-au pierdut locuințele. Zeci de locuitori și-au pierdut viața dupa ce rușii au tras in ei. In urma cu doua zile armata ucraineana a eliberat regiunea.

- Uniunea Europeana continua sa sprijine Ucraina in fața agresiunii ruse. Astfel, Consiliul Uniunii Europene a adoptat miercuri doua masuri de asistența in cadrul Instrumentului european pentru pace (EPF) in valoare de inca 500 de milioane de euro. Prin urmare, ajutorul militar acordat Ucrainei ajunge…

- Meciul intre ucraineanca Elina Svitolina (27 de ani, locul 15 WTA) și rusoaica Anastasia Potapova (20, 115 WTA), din turul 1 al turneului de la Monterrey (Mexic), a avut loc in aceasta dimineața și a fost caștigat de Svitolina, 6-2, 6-1, dupa o ora și 3 minute de joc. In cele din urma, meciul dintre…

- Razboi in Ucraina. Rusia a pornit invazia in Ucraina in urma cu cinci zile, dar orasele ucrainene, inclusiv Kievul, rezista. Noptile sunt in special grele, pentru ca bombardamentele se intensifica. Armata invadatoare tinteste infrastructura militara si civila, dar a nimerit si cladiri rezidentiale.…