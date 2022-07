Stiri pe aceeasi tema

- Rusia iși va consolida in continuare forțele armate, a declarat marți, 21 iunie, președintele rus Vladimir Putin. „Vom continua sa ne dezvoltam și sa ne consolidam forțele armate, avand in vedere potențialele amenințari și riscuri militare”, a declarat Putin intr-un discurs televizat. El a adaugat ca…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri (15 iunie) ca este o lupta continua pentru a obține armele și echipamentele necesare pentru țara sa. Kievul pledeaza pentru livrari mai rapide și mai frecvente de arme, in timp ce președintele rus Vladimir Putin cauta controlul deplin asupra…

- Orașul Kiev a fost zguduit de explozii, in dimineața zilei de duminica, 5 iunie 2022. Este cea de-a 102-a zi a razboiului pornit de Rusia impotriva Ucrainei. Anunțul privind exploziile din capitala Ucrainei a fost transmis de primarul Kievului, Vitali Klitschko. ”Cateva explozii au avut loc in cartierele…

- O posibila foamete mondiala bate tot mai mult in ușile populației. Ucraina, care este al patrulea producator și exportator de cereale la nivel internațional, se confrunta cu doua probleme serioase in privința granelor. Pe de o parte, nu poate sa-și transporte marfa, pentru ca navele care ar trebui sa…

- Guvernul Rusiei a inaintat o lege pentru a forța aplicațiile de taxi sa ofere agenției interne de informații FSB acces in timp real la datele lor, noteaza Moscow Times . „Documentul prevede obligația dispeceratului de taxiuri sa ofere FSB acces automat, de la distanța, la sistemele informatice și bazele…

- Mii de civili au fost uciși in Ucraina in timpul celor aproape 11 saptamani de razboi din aceasta țara, mai mult decat bilanțul oficial al ONU de 3.381 de morți, a declarat șeful ONU pentru Monitorizarea Drepturilor Omului alocat in aceasta țara. Echipa ONU, care include 55 de observatori in Ucraina,…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a inceput marți (26 aprilie) discuțiile privind apararea cu și a peste 40 de țari, exprimandu-și increderea ca Ucraina poate invinge Rusia in conflictul inceput de doua luni.Austin a gazduit evenimentul la baza aeriana Ramstein, dupa o calatorie la Kiev,…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken si secretarul apararii Lloyd Austin s-au intalnit, duminica dupa-amiaza, cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in Ucraina, a confirmat un inalt oficial al Departamentului de Stat, informeaza Reuters, AFP și Ukrainska Pravda . „Prietenia si colaborarea…