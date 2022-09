KALI UCHIS lanseaza single-ul NO HAY LEY

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa participarea in emisiunea concurs, „Superstar”, in urma careia Evelina Negru s-a facut cunoscuta publicului larg, artista lanseaza al doilea single oficial – „Oglinda”. Piesa este compusa in studiourile DeMoga Music și este lansata alaturi de MediaPro Music & Universal Music Romania. „Oglinda”…

- Cu o comunitate de peste 2 milioane de fani care o urmaresc pe platformele de socializare, Lidia Buble a cucerit publicul cu numeroase hituri lansate de-a lungul carierei sale, care au generat peste 900 de milioane de vizualizari doar pe YouTube. Artista incepe noul sezon cu a treia piesa internaționala,…

- Dupa ce au cucerit Romania cu hit-ul „Gotta Give Me”, Saco și Sebastien revin cu single-ul „I’m Your Man”. Ocupand in continuare un loc in Top 5 pe Shazam și in topurile radio si TV din Romania, Saco și Sebastien au strans deja peste 23 de milioane de stream-uri pentru cele doua colaborari ale lor de…

- benny blanco a lansat “Bad Decisions”, alaturi de BTS si Snoop Dogg, primul single de pe urmatorul album al lui Blanco, al treilea material din cariera, care este așteptat la sfarșitul acestui an. Benny Blanco este renumit pentru ca a lucrat cu vedete ale muzicii pop precum Justin Bieber, Katy Perry,…

- Vara continua cu cel mai recent single Vanotek ”Happier”, care are un sound funk dance, melancolic și sensibil. Piesa a fost compusa și produsa de Vanotek, mix și master Sergiu Musteața, iar videoclipul a fost regizat de Edward Aninaru, DoP – Shivashish Ahuja. ”Happier” e acea piesa care insoțește zilele…

- Menținand un impuls de neoprit in acest an, cantareața, compozitoarea și multi-instrumentista, Claire Rosinkranz, in varsta de 18 ani, din sudul Californiei, ofera o noua melodie intitulata „123″. Piesa apare dupa imnul ei pop punkizat „i’m too pretty for this”. Acesta din urma a strans deja peste 1,2…

- La scurt timp dupa lansarea single-ului „La Steaua”, „Pas cu Pas” și „Amara mea”, Mevv iși bucura din nou fanii și lanseaza in timp record cel de-al patrulea single care se intituleaza „Johnny”. Este o piesa de vara, una dinamica cu mult haz dar și talent. O imbinare de stiluri muzicale ca: Funk, Pop,…

- Dupa cel mai recent single lansat alaturi de ANTONIA, Qodes colaboreaza cu IRAIDA pentru noul single – Crushin on you. Versurile piesei explica perfect momentul cand te indragostești și iți pierzi total mințile, fiind pregatit cu sa-i oferi persoanei iubite totul. Piesa a fost scrisa și compusa de catre…