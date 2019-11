Kalaşnikov şi-a prezentat motocicleta electrică. Ce autonomie are şi ce viteză atinge FOTO "Prototipul motocicletei electrice urbane Cafe Racer are o autonomie de 100 kilometri. Vehiculul este dotat cu un motor electric de curent continuu fara perii cu racire lichida. Puterea lui maxima este de 50 kw (aproximativ 68 CP) și dezvolta o viteza de 100 kilometri pe ora", se arata intr-un comunicat remis de serviciul de presa al corporației Rosteh. Reprezentanții companiei nu au precizat cand motocicleta electrica va fi lansata pe piața. Potrivit directorului executiv al Rostec, Oleg Evtușenko, noua motocicleta urmeaza sa fie prezentata la forumul pentru indrumarea vocationala a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

