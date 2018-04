Kai-Olaf Lang, analist: Germanii simt aversiune față de operațiunile militare ”In mentalitatea germana, in mentalitatea unei parți insemnate a societații se afla aversiunea fața de participarea la operațiunile militare, chiar daca ele servesc unui scop corect. Lucrul acesta este confirmat de sondaje: patru cincimi din germani s-au pronunțat impotriva participarii la intervenția in Siria”, spune Kai-Olaf Lang, expert la fundația guvernamentala germana Wissenschaft und Politik, intr-un interviu acordat Rzeczpospolita . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut analist politic surprinde pe toata lumea dupa bombardamentul efectuat de Occidentali in Siria. Atacul aliaților SUA, Marea Britanie, Franța asupra unor ținte din Siria a fost unul "minor", fața de o magnitudine care era promisa in declarațiile anterioare, considera consultantul in strategie…

- Obiectivele militare din Siria atacate de SUA, Franta si Marea Britanie fusesera evacuate in urma cu cateva zile ca urmare a informatiilor primite din partea Rusiei, a declarat un oficial din cadrul aliantei de organizatii militante regionale care sprijina regimul de la Damasc.

- Deputati britanici din toate partidele au cerut premierului Theresa May sa nu participe la vreo actiune militara impotriva Siriei fara sa consulte parlamentul, dupa ce cabinetul acesteia a convenit asupra...

- Cabinetul britanic i-a dat joi unda verde premierului Theresa May sa se alature Statelor Unite si Frantei in planuirea unor atacuri militare, ca represalii fata de presupusul atac chimic din weekendul trecut de la Duma, relateaza The Associated Press.

- Turcia a salutat duminica apelul Consiliului de Securitate al ONU pentru un armistitiu umanitar in Siria, subliniind insa ca operatiunile sale militare impotriva gruparilor pe care le califica drept teroriste vor continua, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. 'Salutam rezolutia adoptata de Consiliul…

- „Este un lucru tragic faptul ca SUA sustine un grup terorist, in baza faptului ca acestia au invins un alt grup terorist, Daesh. Turcia este parte a coalitiei impotriva ISIS si credem ca pentru a-i invinge nu avem nevoie de ajutorul unui alt grup terorist”. Declaratia ii apartine ambasadorului Turciei…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP.In cursul unei discutii…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat vineri presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la…