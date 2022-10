Stiri pe aceeasi tema

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a primit miercuri, din partea Cartii Recordurilor din Rusia, un certificat care atesta ca este cetateanul rus cu cel mai mare numar de sanctiuni personale aplicate de entitati straine pentru sprijinul acordat de el campaniei militare ruse din Ucraina,

- Șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, a stabilit un record pentru numarul de sancțiuni personale impuse unei persoane in lume, potrivit TASS, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca Rusia ar putea evita cele mai grave consecințe ale razboiului sau impotriva Kievului, dar pentru a face acest lucru președintele Vladimir Putin trebuie sa fie oprit, relateaza Reuters și Sky News . In obișnuitul sau discurs video adresat zilnic…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa interzica importurile de mai multe produse din otel din Rusia si sa interzica exportul anumitor semiconductori in Rusia, potrivit ultimei propuneri de sanctiuni a Comisiei Europene, consultata de POLITICO.

- Japonia a adaugat 21 de companii rusești pe lista companiilor vizate de sancțiuni și a interzis, de asemenea, exportul de marfuri care are legatura cu producerea de arme chimice in Rusia - transmite Ministerul de Externe japonez, conform Rador, care citeaza Interfax. Fii la curent cu cele…

- Anuntul vine in momentul in care informatiile occidentale sugereaza ca fortele ruse din Herson sunt supuse unei presiuni sustinute din cauza atacurilor ucrainene, relateaza The Guardian, scrie News.ro.. Intr-o postare pe Facebook, Statul Major al fortelor armate ucrainene a anuntat ca ”o unitate a…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a calificat, intr-un mesaj pe Telegram, ca ofensatoare lipsa comentariilor din partea oficialilor rusi cu privire la retragerea trupelor din regiunea Harkov si a transmis ca va lua legatura cu conducerea țarii pentru a le explica situația de „pe teren”, „daca nu se…

- Este a 167-a zi de la inceputul razboiului. Presedintele Ucrainei cere noi sanctiuni impotriva Rusiei dupa ce acestia ar fi lansat rachete in situl centralei nucleare Zaporojie care ar fi putut duce la declansarea unui dezastru nuclear.