- Polonia se opune ferm ”santajului” Bruxellesului si ar putea sa se opuna prin veto bugetului si planului de salvare europene, respingand orice legatura intre acordarea unor fonduri europene si respectarea statului de drept, a anuntat marti vicepremierul conservator Jaroslaw Kaczynski, relateaza AFP.”Daca…

- Cel mai influent politician polonez, Jaroslaw Kaczynski, a amenintat marti ca Varsovia se va opune planului Uniunii Europene de redresare economica in cazul in care blocul comunitar nu renunta la incercarile de ''santajare'' a Poloniei pe tema identitatii culturale, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Liderul partidului Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski, va fi numit vicepremier cu prilejul unei remanieri a guvernului conservator de la Varsovia, transmit AFP si Reuters, citand anuntul facut miercuri de prim-ministrul Mateusz Morawiecki, potrivit Agerpres.De la accederea la guvernare…

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz a lasat de inteles, luni, ca ar putea demisiona, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, ia in considerare sa opereze unele schimbari in executivul de la Varsovia in urma recentelor alegerilor prezidentiale, transmite…

- Liderul Partidului Lege si Justitie polonez (PiS), formatiune aflata la guvernare, a anuntat duminica seara intentia sa de remaniere a executivului de la Varsovia ''la scurt timp dupa pauza de vara'', transmite dpa, scrie Agerpres.Premierul Mateusz Morawiecki urmeaza sa ramâna…