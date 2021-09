KACEY MUSGRAVES revine cu cel de-al patrulea album – “star-crossed”

Stiri pe aceeasi tema

- Kacey Musgraves, cantareața și compozitoarea caștigatoare a premiului Grammy, de șase ori, va lansa mult-așteptatul al patrulea album de studio, star-crossed pe 10 septembrie. Astazi, 27 august, artista lanseaza prima piesa de pe urmatorul material discografic – “justified”. Kacey Musgraves lanseaza…

- Nanci Griffith, cantautoare americana recompensata cu Grammy, care a compus melodii folk si country printre care si ''Love at the Five and Dime'', a decedat la varsta de 68 de ani, a anuntat casa de discuri Rounder Records intr-un comunicat dat vineri publicitatii, anunța Agerpres. Griffith…

- Nanci Griffith, cantautoare americana recompensata cu Grammy, care a compus melodii folk si country printre care si ''Love at the Five and Dime'', a decedat la varsta de 68 de ani, a anuntat casa de discuri Rounder Records intr-un comunicat dat vineri publicitatii. Griffith a murit in…

- Cenusareasa revine pe marile ecrane, intr-o noua adaptare a celebrului basm. Zilele acestea a fost lansat trailerul pentru noua pelicula, iar rolul principal este interpretat, de data aceasta, de cantareata Camila Cabello. Pentru prima oara, ursitoarea este interpretata de un actor. In noua adaptare,…

- Cantareata americana Taylor Swift a decis sa nu inscrie noua varianta a albumului „Fearless” pentru a fi luat in considerare la gala premiilor Grammy de anul viitor, potrivit news.ro. Versiunea originala a fost desemnata „albumul anului” si „cel mai bun album country” in 2010, dar nu va putea…

- ​Familia si prietenii lui Amy Winehouse ofera detalii despre viata regretatei cântarete britanice într-un nou documentar ce marcheaza 10 ani de la decesul acesteia, anunța agenția Reuters citata de Agerpres. Narat de mama ei, Janis Winehouse-Collins, documentarul „Reclaiming…

- Interpretul și compozitorul de jazz Wynton Marsalis, caștigator al premiului Grammy, de 12 ori, distins inclusiv cu premiul Pulitzer a inceput un turneu in Romania alaturi de Orchestra Jazz at Lincoln Center din New York. La București, primul concert a avut loc aseara, la Sala Palatului, in cadrul intalnirilor…

- Cantareata pop americana Billie Eilish a prezentat scuze dupa ce un clip video in care a mimat pronuntia unei insulte la adresa persoanelor asiatice pe vremea cand avea ''13 sau 14 ani'' a devenit viral, relateaza DPA miercuri. Artista a publicat luni pe contul ei de Instagram o declaratie…