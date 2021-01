Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a ajuns in atenția melomanilor cu un single de debut lansat anul trecut, solista Kara revine in fața melomanilor cu o noua piesa care poarta numele de Karisma. Și de aceasta data beat-ul track-ului este produs de Nabil Sioty (S.U.A.) iar de partea de mix și master s-a ocupat Atlla Lukinich in…

- Rapperul american Eminem a lansat albumul „Music to Get Murdered By - Side B”, care vine dupa 11 luni de la aparitia surpriza a „Music to Get Murdered By”, al zecelea debut consecutiv al lui in topul american al albumelor, potrivit news.ro.Produs de Eminem si Dr. Dre, albumul cuprinde colaborari…

- Prefectura Timiș anunța ca, in cursul zilei de joi, au fost carantinate, in județ, 353 persoane și au intrat in izolare alte 265 persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este de 250. Localitațile unde au aparut cazuri noi sunt urmatoarele: Timișoara –148, Lugoj -12,…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, 345 de persoane și au intrat in izolare 112 persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este de 222. Localitațile in care au aparut noi cazuri sunt urmatoarele: Timișoara –110, Lugoj -12, Buziaș -1, Ciacova-1,…

- Artistul timișorean Sean Norvis a lansat o melodie numita “Jungle Samba”, alaturi de Lori Glori, o voce binecunoscuta a muzicii pop internaționale și Fabricio el Latino, artistul nascut in Peru care de cațiva ani s-a stabilit in Timișoara. Lori Glori este o figura binecunoscuta in lumea muzicii care…

- ADVERTORIAL. Domnule Alfred Simonis, cum ar trebui sa priveasca un politician Timișoara, la modul ideal? Ce ar trebui sa faca pentru oraș? De ce nu reușește Timișoara sa aiba proiecte relevante și susținere de la București?

- Scena muzicala timișoreana are parte de un un nou debut: tanara artista care și-a ales numele de scena Kara a lansat zilele trecute single-ul de debut „Deepinto“. Melodia a fost inregistrata in studioul DSPro de catre Atilla Lukinich pe un beat de Nabil Sioty. Pe numele ei adevarat Cara Andrada Bianca,…

- Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore, in Timiș, a fost de 442 din care in Timișoara –179, Lugoj – 37, Buziaș -12, Ciacova -48, Deta-4, Faget -3, Gataia -20, Recaș -4, Sannicolau Mare – 6, Banloc -3, Beba Veche -1,Becicherecu Mic-3, Biled-2, Birda -1, Boldur-1, Carpiniș -3,…