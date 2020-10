Juveții s-au împiedicat de-un ciot * Gaz Metan Medias - FC Botosani 1-2 (0-1).Deaconu ('69) / Butean ('34 – autogol), Keyta ('87). La scorul de 1-1, in min. 58, mediesenii au ramas in inferioritate, deoarece Baco a primit al doilea „galben" pentru fault in careu la Roman. Ongenda a ratat lovitura de pedeapsa, iar dupa golul de la 35 de metri al lui Deaconu sperantele gazdelor au inviat. Insa de-abia intrat in teren la oaspeti Toutouh a „dansat" prin car (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gaz Metan Mediaș și FC Botoșani deschid etapa cu numarul 8 din Liga 1, astazi de la ora 18:00. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. Programul etapei #8 din Liga 1 Gaz Metan - FC Botoșani, liveTEXT de la 18:00 Click AICI pentru…

- ​​FC Botoșani a câștigat primul meci din noul sezon de Liga 1, scor 3-2, pe terenul nou-promovatei FC Argeș. Chiar daca a condus cu 3-0, formația oaspete a avut emoții pâna în ultima secunda, dupa ce gazdele au înscris de doua ori în ultimele 15 minute.Golurile…

- CFR Cluj a învins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), formatia FC Botosani, în etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I. Clujenii au disputat primul meci, dupa ce 26 de jucatori si membri ai staff-ului, inclusiv antrenorul Dan Petrescu, au fost testati pozitiv cu noul coronavirus,…