Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana Juventus Torino a invins duminica, in deplasare, scor 2-1, formatia Salernitana, in etapa a 19-a din Serie A. Torinezii au marcat golul victoriei in minutele de prelungire.In prima repriza de la Salerno, Juventus a avut posesia, dar gazdele au reusit sa deschida scorul, in minutul…

- Echipa italiana Lecce a incheiat la egalitate sambata, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Cagliari, intr-un meci al etapei a 19-a din Serie A, potrivit news.roFrancezul Valentin Gendrey a deschis scorul pentru gazde la Lecce, in minutul 31, marcand primul sau gol in Serie A. Prima repriza, una…

- Juventus Torino a obtinut o victorie dificila pe terenul lui Frosinone, cu 2-1, sambata, intr-un meci din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Italiei.Juventus a deschis scorul in minutul 12 prin foarte tanarul fotbalist turc Kenan Yildiz, in varsta de 18 ani. Uruguayanul Jaime Baez a egalat…

- Echipa italiana Juventus Torino a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa campioana a Italiei, Napoli, in etapa a 15-a din Serie A, anunța news.ro.In meciul inaugural al rundei cu numarul 15, Juventus Torino a avut o sansa mare de a deschide scorul in minutul 19, la dubla ocazie Vlahovic…

- Echipa italiana AC Milan a invins sambata, pe teren propriu, scor 1-0, formatia AC Fiorentina, intr-un meci al etapei a 13-a din Serie A, informeaza news.ro.Milanezii au deschis scorul in minutul 45+2, dintr-un penalti executat de Theo Hernandez si pe care gazdele l-au primit pentru un fault comis…

- Echipa italiana Juventus Torino a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Cagliari, in etapa a 12-a din Serie A, si este lider in clasament.La Torino, dupa o repriza fara gol, Bremer a deschis scorul in minutul 60, iar Rugani a fpacut 2-0 in minutul 70. Cagliari a revenit in meci…

- Echipa italiana Parma a invins miercuri, in deplasare, scor 4-2, gruparea italiana Lecce, in 16-imile de finala din Coppa Italia. Romanul Dennis Man a marcat un gol pentru oaspeti.Parma a condus cu 2-0 la Lecce, prin reusitele lui Sohm (min. 9) si Bonny (min. 28), insa gazdele au egalat in repriza…

- Mijlocasul roman Daniel Boloca a marcat primul sau gol in Serie A, sambata, in meciul pe care Sassuolo l-a incheiat la egalitate cu Bologna, 1-1, pe teren propriu, in etapa a 10-a a primei ligi italiene, informeaza Agerpres.Fotbalistul care a debutat in nationala Romaniei anul trecut a egalat in…