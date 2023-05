Stiri pe aceeasi tema

- Formatiile FC Basel si West Ham au obtinut victorii, joi seara, in prima mansa a semifinalelor Conference League, informeaza news.ro.FC Basel a invins in deplasare Fiorentina, iar West Ham s-a impus in fata echipei AZ Alkmaar. CITESTE SI Juventus și Sevilla au remizat in semifinalele Ligii Europa,…

- FC Basel si West Ham United au obtinut victorii cu scorul de 2-1, joi seara, in deplasare, in prima mansa a semifinalelor Europa Conference League la fotbal.FC Basel a dispus cu 2-1 de Fiorentina, chiar pe Stadio ''Artemio Franchi''. Echipa viola a reusit sa deschida scorul prin brazilianul Arthur…

- S-au stabilit semifinalele din Europa League si Conference League! Juventus – Sevilla este cel mai tare duel din „careul de asi” din Europa League, in timp ce in cealalta competitie europeana, West Ham, principala favorita, se va lupta cu AZ Alkmaar in semifinale. Sevilla a produs marea surpriza din…

- Manchester United a fost eliminata din sferturile UEFA Europa League. Formația antrenata de Erik ten Hag a pierdut dubla manșa cu Sevilla (5-2 la general) și rateaza șansa de a cuceri un trofeu european. In aceeași seara, Bayer Leverkusen și Juventus s-au calificat și ele in semifinale.

- Manchester United – Sevilla 2-2 a fost meciul serii din sferturile Europa League. Partida de pe Old Trafford a fost in format live score, pe AS.ro. AS Roma si Juventus au jucat si ele in aceasta seara. Toate rezultatele serii, din sferturile Europa League si Conference League, sunt pe AS.ro. Manchester…

- Barcelona – Real Madrid 2-1. Catalanii au castigat „El Clasico” si s-au distantat la 12 puncte in fruntea clasamentului, cu 12 etape inaintea finalului de campionat. Franck Kessie a marcat golul care poate aduce titlul pentru echipa lui Xavi in al doilea minut al prelungirilor. In Italia, Juventus a…

- Tragerea la sorți pentru stabilirea „optimilor” de finala din Europa League are loc astazi, de la ora 13:00. Ceremonia poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. S-au calificat in optimile Europa League: Sporting, Bayer Leverkusen, Juventus, Sevilla, AS Roma, Manchester United, Șahtior Donețk…

- FC Barcelona a fost eliminata in play-off-ul UEFA Europa League de Manchester United, scor 2-1 pe Old Trafford, dupa 2-2 in meciul tur. Juventus Torino și Sevilla merg in optimi, in timp ce Monaco, PSV și Ajax Amsterdam parasesc competiția.